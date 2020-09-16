Уайт намерен нокаутировать Поветкина в реванше 21 ноября

Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт заявил о намерении нокаутировать Александра Поветкина в реванше, намеченном на 21 ноября.

Их первый бой окончился досрочной победой россиянина в пятом раунде. При этом в четвёртом Поветкин дважды побывал в нокдауне.

«Он сумел использовать свой опыт в поединке со мной. Я буду гораздо более сосредоточенным в реванше. Я хочу выиграть бой, нокаутировав его. Я намереваюсь сравнять счёт, и единственный способ сделать это — отправить соперника в нокаут. Жду, когда вернусь на ринг и получу то, что по праву принадлежит мне», — цитирует Уайта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт сдали отрицательные допинг-пробы.