Уайт намерен нокаутировать Поветкина в реванше 21 ноября

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Британский боксёр тяжёлого веса Диллиан Уайт заявил о намерении нокаутировать Александра Поветкина в реванше, намеченном на 21 ноября.
Уайт намерен нокаутировать Поветкина в реванше 21 ноября
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Их первый бой окончился досрочной победой россиянина в пятом раунде. При этом в четвёртом Поветкин дважды побывал в нокдауне.

«Он сумел использовать свой опыт в поединке со мной. Я буду гораздо более сосредоточенным в реванше. Я хочу выиграть бой, нокаутировав его. Я намереваюсь сравнять счёт, и единственный способ сделать это — отправить соперника в нокаут. Жду, когда вернусь на ринг и получу то, что по праву принадлежит мне», — цитирует Уайта Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт сдали отрицательные допинг-пробы.

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