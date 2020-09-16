СМИ: Писарев является кандидатом на пост главного тренера «Химок»

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Одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок» является бывший наставник молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев.
СМИ: Писарев является кандидатом на пост главного тренера «Химок»
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», Писарев может возглавить «Химки» в случае отставки Дмитрия Гунько.

Отмечается, что решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Гунько будет принято после собрания. 

До этого министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что недоволен результатами команды. 

После семи туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали три очка и занимают предпоследнее, 15-е месте в турнирной таблице. 

Ранее «Химки» обыграли иркутский «Зенит» в матче Кубка России по футболу.

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