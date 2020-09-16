СМИ: Писарев является кандидатом на пост главного тренера «Химок»

Одним из кандидатов на пост главного тренера подмосковных «Химок» является бывший наставник молодёжной сборной России по футболу Николай Писарев.

Как сообщает «Чемпионат», Писарев может возглавить «Химки» в случае отставки Дмитрия Гунько.

Отмечается, что решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Гунько будет принято после собрания.

До этого министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что недоволен результатами команды.

После семи туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали три очка и занимают предпоследнее, 15-е месте в турнирной таблице.

Ранее «Химки» обыграли иркутский «Зенит» в матче Кубка России по футболу.