СМИ: Писарев является кандидатом на пост главного тренера «Химок»
- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», Писарев может возглавить «Химки» в случае отставки Дмитрия Гунько.
Отмечается, что решение по поводу дальнейшего сотрудничества с Гунько будет принято после собрания.
До этого министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что недоволен результатами команды.
После семи туров Российской премьер-лиги «Химки» набрали три очка и занимают предпоследнее, 15-е месте в турнирной таблице.
Ранее «Химки» обыграли иркутский «Зенит» в матче Кубка России по футболу.