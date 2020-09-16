Новый тренер «Вашингтона»: рад тому, что мне выпала возможность работать с Овечкиным

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Новый главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что с нетерпением ждёт возможности поработать с российским форвардом Александром Овечкиным.
Новый тренер «Вашингтона»: рад тому, что мне выпала возможность работать с Овечкиным
  • Reuters

«Я рад тому, что мне выпала возможность работать с ним. Когда смотришь матчи плей-офф, то замечаешь много хороших вещей, которые делает Овечкин. Начиная с того, что Алекс отлично использует свои физические данные и размеры. А ведь ещё есть блокированные броски в зоне защиты, работа по всей площадке и настоящий характер лидера», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Также новый главный тренер команды добавил, что намерен переговорить с Овечкиным и другими лидерами коллектива.

Лавиолетт возглавил «Вашингтон» после увольнения предыдущего наставника, Тодда Рирдена.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении нового главного тренера.

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