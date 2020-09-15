«Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении нового главного тренера

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении Питера Лавиолетта на должность главного тренера команды.
«Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении нового главного тренера
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона, за которые американский наставник заработает порядка $15 млн.

За свою карьеру 55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», «Каролина Харрикейнз», «Филадельфия Флайерз», «Нэшвилл Предаторз», откуда был уволен 7 января 2020 года. Он является обладателем Кубка Стэнли 2006 года. 

На этой должности Лавиолетт заменит Тодда Рирдена, который руководил командой два сезона и в обоих вылетал в первом раунде плей-офф.

На контрактах в «Вашингтоне» остаются четверо россиян — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Также в прошлом сезоне за команду выступал форвард Илья Ковальчук, однако его контракт закончился по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Далласа» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции НХЛ.

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