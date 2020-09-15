На исполкоме WADA обсудили увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА

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Члены исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на завершившемся заседании обсудили тему увольнения с должности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса.
На исполкоме WADA обсудили увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий

«На встрече была представлена обновлённая информация о текущей ситуации с РУСАДА, включая недавнее увольнение его генерального директора Юрия Гануса. WADA контактирует с властями России, чтобы иметь всю информацию, необходимую для оценки этой ситуации. WADA продолжает внимательно наблюдать за программами и деятельностью РУСАДА, включая тестирование, чтобы обеспечить сохранение независимости организации, и будет продолжать регулярно предоставлять данные независимому комитету агентства по соответствию», — цитирует ТАСС пресс-службу WADA.

Собрание учредителей РУСАДА 28 августа отправило в отставку генерального директора Юрия Гануса, который возглавлял агентство с августа 2017 года. Данное решение было связано с нарушениями в финансовой деятельности.

Ранее Матыцин выразил надежду, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в России.

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