Матыцин выразил надежду, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в России

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) не повлияет на возможность проводить международные спортивные соревнования в стране.
Матыцин выразил надежду, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в России
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Я знаю, что уже в планах значительные проекты по проведению крупных международных соревнований в Казани — и по водным видам спорта (я имею в виду плавание), и по футболу... Будем надеяться, что решение, которое будет принято в отношении работы РУСАДА, никоим образом не повлияет на возможность организации крупных международных соревнований в России», — цитирует Матыцина ТАСС.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций против российского спорта. Россия может на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, а спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.

Ранее Матыцин прокомментировал решение Алины Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России.

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