Кормье признался, что перед третьим боем с Миочичем переболел коронавирусом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что во время подготовки к бою с обладателем титула в тяжёлом весе Стипе Миочичем переболел коронавирусом.

«Я ни в коем случае не оправдываю моё поражение. Миочич выиграл бой, он бился великолепно. Я благодарен, что мне удалось выйти в октагон. Смог о себе позаботиться, вернулся к тренировкам и бился за пояс чемпиона мира», — цитирует Кормье MMA Junkie.

Кормье проиграл Миочичу на турнире UFC 252 решением судей. После боя он объявил о завершении карьеры.

Ранее Миочич заявил, что Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко.