Миочич: Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко
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«Посмотрите на резюме Кормье. Во-первых, он выдающийся борец. Фёдор, конечно, тоже, но Кормье быстрее, у него тяжёлый удар, и он умён. Фёдор тоже, но Кормье, как бы так выразиться… Он лучше во всём, что он делает. Он быстрее, лучше в борьбе и очень умный тактически. Знает, как не подставляться, как развивать бой в стойке. Он что-то подмечает и идёт за своей целью. Уверен, он уничтожил бы Фёдора. Мне самому не нравится это говорить, но что есть, то есть», — цитирует чемпиона Allboxing.ru.
41-летний Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от Миочича на турнире UFC 252.
Ранее боец MMA Сидельников назвал коронную фразу Фёдора Емельяненко во время спарринга.