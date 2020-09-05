Миочич: Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Стипе Миочич оценил шансы бывшего обладателя титула в двух дивизионах Даниэля Кормье в потенциальном бою с легендарным россиянином Фёдором Емельяненко.
Миочич: Кормье уничтожил бы Фёдора Емельяненко
  • Reuters

«Посмотрите на резюме Кормье. Во-первых, он выдающийся борец. Фёдор, конечно, тоже, но Кормье быстрее, у него тяжёлый удар, и он умён. Фёдор тоже, но Кормье, как бы так выразиться… Он лучше во всём, что он делает. Он быстрее, лучше в борьбе и очень умный тактически. Знает, как не подставляться, как развивать бой в стойке. Он что-то подмечает и идёт за своей целью. Уверен, он уничтожил бы Фёдора. Мне самому не нравится это говорить, но что есть, то есть», — цитирует чемпиона Allboxing.ru.

41-летний Кормье объявил о завершении карьеры после поражения от Миочича на турнире UFC 252.

Ранее боец MMA Сидельников назвал коронную фразу Фёдора Емельяненко во время спарринга.

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