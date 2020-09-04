Боец MMA Сидельников назвал коронную фразу Фёдора Емельяненко во время спарринга

Шестикратный чемпион мира по боевому самбо, а также боец смешанного стиля Кирилл Сидельников рассказал о любимой фразе своего спарринг-партнёра Фёдора Емельяненко во время тренировок.

«Конечно, ближе к бою, когда идет настрой, — там уже по-другому. А в обычном тренировочном процессе — всегда с шутками. Его коронная фраза во время спарринга: «Отведай-ка силушки богатырской, супостат лютый». Ещё: «Давай посмотрим, чей кокос крепче». Или: «Получишь — будешь ходить дули воробьям показывать», — приводит слова Сидельникова «Матч ТВ».

На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений за карьеру в MMA, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее в Bellator подтвердили интерес к организации боя Емельяненко — Леснар.