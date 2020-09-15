В «Роторе» сообщили об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусом

Футболисты и персонал волгоградского «Ротора» сдали очередные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

«Сегодня были получены результаты проб, которые футболисты, тренерский и административный штабы основы «Ротора» сдали в минувший понедельник. Новых заболевших коронавирусом в команде нет. Спортсмены и персонал клуба теперь тестируются ежедневно. Во вторник здоровые футболисты провели тренировку на стадионе «Зенит». Ребята, которые сдали тесты с положительным результатом, изолированы, переносят болезнь в лёгкой форме», — сообщает пресс-служба «Ротора».

Перед матчем седьмого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», который должен был состояться 13 сентября, стало известно, что у семи представителей «Ротора» был выявлен коронавирус.

Ранее Хацкевич заявил, что «Ротор» был готов играть с «Краснодаром».