Платёжная система МИР продлила сотрудничество со сборной России

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Платёжная система МИР и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о продлении партнёрства.
Платёжная система МИР продлила сотрудничество со сборной России
  • ©rfs.ru

«РФС благодарен платёжной системе МИР за доверие и продуктивное сотрудничество на протяжении последних двух лет. За это время мы реализовали несколько больших совместных проектов, к примеру, ввели хорошую традицию вручать награду лучшему игроку матча сборной России, по мнению болельщиков. МИР стал важным и надёжным партнёром отечественного футбола, потому мы рады продолжить наше сотрудничество. Я отмечу, что теперь оно будет распространяться не только на национальную сборную, но и на женскую и юношеские команды страны», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Новый договор заключён сроком на три года.

Ранее сообщалось, что судейский комитет РФС проведёт встречу с клубами Российской премьер-лиги.

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