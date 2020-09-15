Экс-капитан «Зенита» Иванович подписал контракт с «Вест Бромвичем»
Бывший футболист и капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович перешёл в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Бромвич Альбион».
- РИА Новости
Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан на один год.
Иванович перешёл в «Вест Бромвич» на правах свободного агента после окончания контракта с «Зенитом».
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