Экс-капитан «Зенита» Иванович подписал контракт с «Вест Бромвичем»

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Бывший футболист и капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович перешёл в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Бромвич Альбион».
Экс-капитан «Зенита» Иванович подписал контракт с «Вест Бромвичем»
  • РИА Новости

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт 36-летнего футболиста рассчитан на один год.

Иванович перешёл в «Вест Бромвич» на правах свободного агента после окончания контракта с «Зенитом». 

Ранее в ЦСКА заявили «Зениту», что Влашич не продаётся.

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