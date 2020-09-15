Источник: в ЦСКА заявили «Зениту», что Влашич не продаётся

ЦСКА ответил отказом на запрос «Зенита» по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.

«Три недели тому в «Зените» поинтересовались у ЦСКА: «Сколько стоит Влашич?» Из Москвы пришёл ответ: «Никола не продается». Поэтому до обсуждения сумм или официального предложения со стороны петербургского клуба дело так и не дошло», — сообщает Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний хорват сыграл пять матчей в чемпионате России, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предложит €35 млн за футболиста ЦСКА Влашича.