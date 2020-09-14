СМИ: «Зенит» предложит €35 млн за футболиста ЦСКА Влашича

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в ближайшее время предложит €35 млн за полузащитника московского ЦСКА Николу Влашича.

Как сообщает РБК, клубы активно ведут переговоры.

При этом решение о трансфере игрока ещё не принято, а сам игрок не одобрил потенциальный переход. К тому же на хавбека претендует не только клуб с берегов Невы. Сам Влашич хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Хорватский полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили Влашича за €15,7 млн. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готовит улучшенное предложение ЦСКА о покупке Влашича.