Источник: «Зенит» готовит улучшенное предложение ЦСКА о покупке Влашича

Петербургский «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для московского ЦСКА о покупке хорватского полузащитника Николы Влашича.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, ранее предложение в размере €25 млн было отклонено ЦСКА. Однако «Зенит» намерен продолжить переговоры и улучшить своё предложение.

Хорватский полузащитник перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. В 2019 году армейцы выкупили Влашича за €15,7 млн. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 29 матчах чемпионата России, забил 12 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что его порадовало качество игры матча ЦСКА — «Спартак».