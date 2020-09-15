Поветкин поделился ожиданиями от реванша с Уайтом

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Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин считает, что реванш против британца Диллиана Уайта получится красивым.
Поветкин поделился ожиданиями от реванша с Уайтом
  • Reuters

«Я отдохнул, провёл время с семьёй. Теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь. Буду готовиться так же тщательно, как и в первый раз. Диллиан Уайт — хороший, сильный боксёр. Я это говорил и до первого боя, и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс», — написал Поветкин в Instagram.

В первом бою Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в тяжёлом весе. Бой прошёл 23 августа в Великобритании. Ответный поединок состоится 21 ноября.

Ранее стала известна дата проведения второго боя Поветкина с Уайтом.

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