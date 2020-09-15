Стала известна дата проведения второго боя Поветкина с Уайтом

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн огласил дату проведения поединка-реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.

В своём Twitter Хирн опубликовал постер боя, на котором указано, что поединок состоится 21 ноября.

Место его проведения не указывается.

Repeat or Revenge!? After all the drama the first time, they do it all over again on November 21 #PovetkinWhyte2@skysportsboxing 🔥 pic.twitter.com/0mXVUXlUcB — Eddie Hearn (@EddieHearn) September 15, 2020

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.