Стала известна дата проведения второго боя Поветкина с Уайтом

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн огласил дату проведения поединка-реванша россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта.
Стала известна дата проведения второго боя Поветкина с Уайтом
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В своём Twitter Хирн опубликовал постер боя, на котором указано, что поединок состоится 21 ноября.

Место его проведения не указывается.

23 августа 40-летний Поветкин, дважды по ходу боя с Уайтом побывавший в нокдауне, нокаутировал соперника в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев начал подготовку к возвращению на ринг после травмы.

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