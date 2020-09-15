Нурмагомедов рассказал, как относится к сравнениям с Али

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о сравнениях его с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

«Наше сравнение — оно какое-то неправильное, может быть. Он был чемпионом — я чемпион, он мусульманин — я мусульманин… Чисто из-за этого. Всё, что он делал за пределами клетки, — это несравнимо. На тот момент, когда он был чемпионом, — он же был, так скажем, другой расы. А в Америке на тот момент эта раса не воспринималась. Как он рассказывал в автобиографии, его даже не обслуживали в ресторанах, и он выбросил свою золотую медаль по боксу. То, что он сделал, как изменил отношение к своей расе, — думаю, это несравнимо. Чтобы с ним сравниться, мне нужно вернуться в его годы и быть темнокожим», — заявил Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу True Gym.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов высказал мнение о возможном завершении спортивной карьеры.