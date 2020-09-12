Нурмагомедов: пока мне рано завершать карьеру

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказал мнение о возможном завершении спортивной карьеры.

«Очень много вопросов о том, когда я закончу. Понимаю, что люди устали от меня. Пока моё тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжёлые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру», — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

В послужном списке 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. Ближайший бой россиянина состоится 24 октября на турнире UFC 254. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов приостановил подготовку к бою с Гэтжи.