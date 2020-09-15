Тренер «Далласа»: в финал Кубка Стэнли удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой
- Reuters
«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда ты стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли… Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.
«Даллас» пробился в свой третий в истории клуба финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».
Ранее сообщалось, что хоккеисты «Далласа» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции НХЛ.