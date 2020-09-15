Тренер «Далласа»: в финал Кубка Стэнли удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой

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Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу над «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выход в финал Кубка Стэнли.
Тренер «Далласа»: в финал Кубка Стэнли удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой
  • Reuters

«Это чувство невозможно описать. На пути к финалу Кубка Стэнли так много препятствий. Но ты должен научиться их преодолевать. Когда ты стоишь на скамейке и видишь, как в ворота залетает шайба, выводящая тебя в финал Кубка Стэнли… Эти эмоции просто невозможно описать словами. В финал удаётся выходить очень редко, поэтому надо наслаждаться каждой минутой», — приводит слова Боунесса пресс-служба НХЛ.

«Даллас» пробился в свой третий в истории клуба финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Далласа» не прикоснулись к трофею за победу в Западной конференции НХЛ.

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