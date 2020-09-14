Медведев: надеюсь, «Зенит» никому не отдаст первое место

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал результат матча седьмого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом» (3:1).

«Главный итог матча — три очка и возвращение на первое место. Надеюсь, что «Зенит» его никому не отдаст. Перед этим туром первое промежуточное место было не у «Зенита», а у «Спартака»? Это дополнительный фактор настроя, однако итоги чемпионата нужно подводить после 30 туров, а не шести или семи. Впереди у нас сложный период, будет Лига чемпионов. И впереди матч со «Спартаком» в Москве — с точки зрения интриги в чемпионате от этой игры будет зависеть очень многое», — цитирует Медведева «Чемпионат».

«Зенит» поднялся на первое место в результате победы над «Арсеналом» и поражения «Спартака» от ЦСКА (1:3).

Ранее Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Арсеналом».