Авербух: уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Москве.

«Объективно уровень прокатов, которые девушки показали в этом году, значительно ниже. Всем стоит задуматься, что у нас происходит», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

При этом он считает, что отсутствие олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой никак не повлияло на уровень мероприятия.

«Очень доволен выступлением Миши Коляды. Тем, как он показал программу, которую я ему сделал. Рад, что, по мнению многих специалистов, именно выступление Миши стало самым ярким на прокатах», — добавил Авербух.

Ранее Елена Буянова заявила, что Александра Трусова на контрольных прокатах оправдала своё прозвище Русская Ракета.