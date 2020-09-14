Буянова о контрольных прокатах: Трусова доказала, что она наша Русская Ракета

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Заслуженный тренер России Елена Буянова заявила, что Александра Трусова на контрольных прокатах национальной команды по фигурному катанию в Москве оправдала своё прозвище Русская Ракета.
Буянова о контрольных прокатах: Трусова доказала, что она наша Русская Ракета
  • РИА Новости

«Конечно, пандемия оставила свой след, но цели и желания у ребят остались. На мой взгляд, на этих прокатах среди женщин явно выделялись две спортсменки. Это Саша Трусова, которая в прекрасной физической форме и идёт вперёд к своим высотам. Она действительно наша Русская Ракета! И Камила Валиева, которая обладает фантастическими хореографическими данными и имеет прыжки ультра-си. Её уровень совершенно не уступает взрослому катанию, она завораживает», — цитирует Буянову РИА Новости.

Она также выразила мнение, что Анна Щербакова ещё дойдёт до своих лучших кондиций, и отметила, что у этой спортсменки огромный потенциал. Кроме того, Буянова призналась, что болеет за Елизавету Туктамышеву и Евгению Медведеву.

Ранее сообщалось, что Трусова намерена включить пять четверных прыжков в свою произвольную программу.

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