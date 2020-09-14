Ковингтон поцеловал Трампу руку после того, как президент США пожелал ему удачи перед боем

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Президент США Дональд Трамп пожелал удачи бойцу смешанного стиля Колби Ковингтону в предстоящем поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с экс-чемпионом организации в среднем весе Тайроном Вудли.
Ковингтон поцеловал Трампу руку после того, как президент США пожелал ему удачи перед боем
  • Reuters

«Я буду смотреть бой Колби, я большой фанат Колби. Он победитель и чемпион. Это будет невероятный вечер, отличный поединок. Хочу пожелать ему большой удачи в предстоящем бою. Удачи, чемпион!» — сказал Трамп на совместном видео с Ковингтоном, которое боец опубликовал в своём Instagram.

В конце ролика Ковингтон поцеловал американскому лидеру руку.

Поединок между Вудли и Ковингтоном пройдёт 19 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 178. 

Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что Трамп пытался помочь спасти борца Навида Афкари, который был казнён по решению властей Ирана.

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