Джокович о своей дисквалификации: не могу обещать, что подобное не повторится

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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что извлёк урок из своей дисквалификации на турнире Большого шлема US Open.
Джокович о своей дисквалификации: не могу обещать, что подобное не повторится
  • Reuters

«Я не могу обещать, что никогда не сделаю ничего подобного. Я определённо буду стараться изо всех сил, чтобы это никогда не повторилось, но всё возможно. Я извлёк из этого случая максимальный урок», — цитирует Джоковича BT.com.

6 сентября Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, после того как попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Борис Беккер назвал инцидент с линейным арбитром самым тяжёлым моментом в карьере Джоковича.

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