Джокович о своей дисквалификации: не могу обещать, что подобное не повторится

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что извлёк урок из своей дисквалификации на турнире Большого шлема US Open.

«Я не могу обещать, что никогда не сделаю ничего подобного. Я определённо буду стараться изо всех сил, чтобы это никогда не повторилось, но всё возможно. Я извлёк из этого случая максимальный урок», — цитирует Джоковича BT.com.

6 сентября Джокович был дисквалифицирован с US Open за неспортивное поведение, после того как попал мячом в линейного арбитра в игре четвёртого круга против испанца Пабло Карреньо-Бусты при счёте 6:5 в пользу соперника.

Ранее Борис Беккер назвал инцидент с линейным арбитром самым тяжёлым моментом в карьере Джоковича.