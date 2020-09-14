СМИ: «Реал» договорился с «Интером» о переходе Мартинеса

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес перейдёт в мадридский футбольный клуб «Реал».

Как сообщает Sport Mediaset, клубы уже договорились о трансфере.

Отмечается, что итальянцы держали этот трансфер в строжайшем секрете из-за переговоров с «Барселоной» о переходе полузащитника каталонцев Артуро Видаля. При этом Мартинес является одной из главных трансферных целей сине-гранатовых.

Продажа Мартинеса в «Реал» позволит «Интеру» покрыть расходы за трансфер защитника Ашрафа Хакими, приобретённого у «Реала» за €40 млн. Кроме того, в обмен на Мартинеса перейти в «Интер» на правах аренды с правом выкупа может форвард «Реала» Лука Йович.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов платить Гарету Бэйлу половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб.