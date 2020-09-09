СМИ: «Реал» готов платить Бэйлу половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб

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Мадридский «Реал» готов платить нападающему Гарету Бэйлу половину его нынешней зарплаты в случае ухода из команды в другой клуб.
СМИ: «Реал» готов платить Бэйлу половину зарплаты в случае его перехода в другой клуб
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph. По информации источника, интерес к футболисту проявляют несколько клубов Английской премьер-лиги.

Зарплата валлийца составляет €17 млн в год. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне 31-летний Бэйл принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач. 

Ранее Хамес Родригес перешёл из «Реала» в «Эвертон».

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