Мостовой считает, что «Спартак» продолжит борьбу за чемпионство в РПЛ, несмотря на поражение от ЦСКА

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мостовой считает, что «Спартак» продолжит борьбу за чемпионство в РПЛ, несмотря на поражение от ЦСКА
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«Для «Спартака» ничего не поменялось — они по-прежнему идут в лидерах. Разочарования от «Спартака» нет, матч получился отличным. ЦСКА в лице Влашича, Фернандеса и Акинфеева сделал разницу. Но заслуга остальных игроков тоже велика. Плюс Максименко пропустил два простых мяча, он ошибается, а Акинфеев спасает. Первый гол — его ошибка. Но разочарования нет, «Спартак» всё равно будет бороться за чемпионство, как и ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит», конечно. По составу «Спартак» не должен опускаться ниже третьего места», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Поражение от ЦСКА стало для «Спартака» первым в сезоне. Красно-белые, набрав 14 очков, занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Сочи». ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место.

Ранее Тедеско рассказал, что, выпустив Кокорина и Урунова, хотел усилить атаку «Спартака».

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