Червиченко: выход Кокорина и Соболева ослабил атакующий потенциал «Спартака»

Бывший президент московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Яркая игра! Первые 20 минут «Спартак» божественно играл, поэтому ожидал, что ЦСКА получит полную кошёлку, как «Барселона» от «Баварии». При этом предполагал, что Максименко может чуть-чуть начудить. Не выручил он в той ситуации, и с этого момента игра пошла по линии армейцев. Думаю, что выход Кокорина и Соболева также ослабил атакующий потенциал «Спартака». После их выхода «Спартак» как раз проиграл», — приводит слова Червиченко Sport24.

Он отметил, что у него нет претензий к судейству матча.

«Лиге нужно обратить внимание на то, что «Спартак» — чемпион с отрывом по выпрашиванию пенальти или жёлтых карточек. Это уже совсем некрасиво», — добавил экс-президент красно-белых.

«Спартак» проиграл ЦСКА со счётом 1:3.

Ранее Шамиль Газизов рассказал, что говорил игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА.