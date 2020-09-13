Газизов рассказал, что говорил игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал поражение команды от столичного ЦСКА в центральном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газизов рассказал, что говорил игрокам «Спартака» после поражения от ЦСКА
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«Дерби получилось — матч был интересным, захватывающим. Эмоции не самые хорошие, мы проиграли. Зашёл в раздевалку, сказал, что эта игра сделает нас чемпионами, если мы пройдём, будем двигаться вперёд. Это игра — сегодня она такая, завтра будет другая. Я вижу изменения, которые происходят. Может, они не такие мощные, но сдвиги есть во многих моментах. Попрошу болельщиков потерпеть, сейчас сложный момент. Команда заслуживает того, чтобы хвалили. Они хотели, но не получилось», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Поражение от ЦСКА стало для «Спартака» первым в сезоне. Красно-белые, набрав 14 очков, занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко лидирующему «Сочи». ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на четвёртое место.

Ранее Тедеско рассказал, что, выпустив Кокорина и Урунова, хотел усилить атаку «Спартака».

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