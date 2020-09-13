Хет-трик Аалтонена помог СКА победить «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Петербургский СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хет-трик Аалтонена помог СКА победить «Нефтехимик» в матче КХЛ
  • © Официальный сайт хоккейного клуба СКА

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

В составе СКА хет-трик оформил Миро Аалтонен. Ещё по одной шайбе в активе Антона Бурдасова и Владимира Ткачёва.

«Нефтехимик» ответил шайбами Александра Осипова и Павла Порядина.

В другом матче игрового дня «Витязь» по буллитам взял верх над «Северсталью» (2:1).

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» в овертайме обыграло «Спартак» в матче КХЛ.

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