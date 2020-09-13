Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Спартак» в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержало победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Спартак» забили Артём Фёдоров, Сергей Широков и Мартин Бакош.

В составе «Динамо» отличились Артём Демков, Шейн Принс и Брэндон Козун. В овертайме победу минской команде принесла шайба Принса, который таким образом стал автором дубля.

В других матчах игрового дня «Металлург» взял верх над «Торпедо» (3:1), «Локомотив» обыграл «Трактор» (2:1), а «Сочи» крупно проиграл «Ак Барсу» (0:4).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ.