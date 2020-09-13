Тарасова: очень здорово Коляда выступил, мне понравилось

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от произвольных программ, которые фигуристы-одиночники представили во второй день контрольных прокатов сборной России.
Тарасова: очень здорово Коляда выступил, мне понравилось
  • РИА Новости

«Сегодня очень здорово Миша Коляда выступил. Мне понравилось! Готовность настоящая, программа хорошая — мне очень нравится. Алексею Мишину нужно поклониться в ножки, потому что он делает большое дело», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Она отметила, что все девушки откатались не без ошибок.

«Я, например, ждала от Алёны Косторной тройного акселя. И конечно, от Саши Трусовой ждала акселя. Но она ни вчера, ни сегодня не прыгнула — даже попытки не было. Все же ждут четверных, а четверной прыгнула только Сашка. И второй четверной прыгнула Камила Валиева — молодец. У Ани Щербаковой что-то добавилось в хореографии, думаю, что она, наверное, добавит. Но для неё самое главное, на мой взгляд, это аксель», — добавила тренер.

Ранее Евгения Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу.

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