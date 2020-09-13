Источник: «Спартак» предложил контракт экс-игроку «Интера» Скелотто

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Московский «Спартак» хочет подписать контракт с полузащитником Эсекьелем Скелотто.
Источник: «Спартак» предложил контракт экс-игроку «Интера» Скелотто
  • Reuters

Об этом сообщает журналист Николо Скира. «Спартак» уже сделал предложение аргентинцу. Главным конкурентом москвичей в борьбе за футболиста является турецкий «Бешикташ». В приоритете у самого Скелотто, который пребывает в статусе свободного агента, возвращение в Серию A.

Последним клубом 31-летнего игрока был «Брайтон энд Хоув Альбион», который он покинул в августе 2020 года. Аргентинский футболист имеет большой опыт выступлений в Серии А, где он защищал цвета «Кьево», «Интера», «Сассуоло», «Аталанты», «Пармы», «Катаньи» и «Чезены».

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