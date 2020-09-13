Щербакова заявила,что удовлетворена своим выступлением на открытых прокатах сборной России

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Двукратная чемпионка России Анна Щербакова поделилась своими впечатлениями от исполнения произвольной программы на открытых прокатах сборной.
Щербакова заявила,что удовлетворена своим выступлением на открытых прокатах сборной России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Особенно в начале сезона падения бывают. Я не могу сказать, что полностью довольна, но есть удовлетворение. С утра тренировка была не самая удачная, однако я смогла собраться на разминке. В прокате была хорошая попытка, этот прыжок уже можно выезжать. Хотелось бы всё и сразу хорошо, но так не бывает. Мыслей о снятии у меня не было, но была боязнь показать прокат, который я хотела бы оставить в тренировках. Очень важно было попробовать себя в старте. Чем раньше начну, тем быстрее будет прогресс. У меня есть отправная точка, от которой можно двигаться дальше», — заявила Щербакова в интервью Первому каналу.

Фигуристка упала при выполнении четверного лутца. Остальные прыжковые элементы она выполнила без грубых ошибок.

Ранее сообщалось, что Щербакова упала с четверного лутца в произвольной программе на открытых прокатах сборной России.

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