Туктамышева заявила, что ей нужно наработать исполнение тройного акселя в условиях стресса
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«Не всё получилось, но для сегодняшнего состояния это достаточно положительный прокат. Я, в принципе, довольна, как откаталась для текущего времени сезона. На тренировках получается лучше аксель, надо наработать в стрессовой ситуации. Мне нравится этот образ — он такой строгий, как и я иногда бываю», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.
Елизавета отметила, что опыт столь долгого перерыва для всех фигуристов новый, и выразила надежду, что ей удастся справиться со входом в соревновательную колею.
«Это непривычная ситуация для всех. Просто нужно принять и простить», — добавила фигуристка.
Ранее сообщалось, что Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.