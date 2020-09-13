Туктамышева заявила, что ей нужно наработать исполнение тройного акселя в условиях стресса

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева прокомментировала свой прокат произвольной программы на контрольных прокатах сборной России в Москве.

«Не всё получилось, но для сегодняшнего состояния это достаточно положительный прокат. Я, в принципе, довольна, как откаталась для текущего времени сезона. На тренировках получается лучше аксель, надо наработать в стрессовой ситуации. Мне нравится этот образ — он такой строгий, как и я иногда бываю», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

Елизавета отметила, что опыт столь долгого перерыва для всех фигуристов новый, и выразила надежду, что ей удастся справиться со входом в соревновательную колею.

«Это непривычная ситуация для всех. Просто нужно принять и простить», — добавила фигуристка.

Ранее сообщалось, что Туктамышева не смогла чисто откатать свою произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.