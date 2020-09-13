Валиева — о произвольной программе: перенервничала и не показала всё, что могу

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева прокомментировала своё выступление в произвольной программе на открытых прокатах взрослой сборной России.

«Перенервничала, пережалась — и давай осторожничать. Произвольная программа, публика, первый старт. Обычно на тренировках я делаю всё. Приятно, что зал всё время поддерживает. Упал ты или не упал — всегда рады за тебя. Я не показала всё, что могу», — заявила Валиева в интервью Первому каналу.

Также 14-летняя фигуристка добавила, что выступала не в окончательном варианте платья.

«Наши с Аней Щербаковой платья не окончательные. Эти нам сшили для прокатов, чтобы не выходить в тренировочном. Я пока ещё не видела, что будет, но по словам примерно знаю», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России.