Самодурова из-за простуды снялась с контрольных прокатов сборной России
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- РИА Новости
На прокате короткой программы Самодурова выступала с температурой, однако откатать произвольную программу спортсменка не смогла из-за плохого самочувствия.
С произвольной программой выступят лишь пять фигуристок: Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгения Медведева.
Также снялась с проката и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.
Ранее Трусова выразила мнение, что её переход от Тутберидзе к Плющенко был правильным.