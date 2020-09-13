Самодурова из-за простуды снялась с контрольных прокатов сборной России

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова из-за простуды была вынуждена сняться с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

На прокате короткой программы Самодурова выступала с температурой, однако откатать произвольную программу спортсменка не смогла из-за плохого самочувствия.

С произвольной программой выступят лишь пять фигуристок: Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгения Медведева.

Также снялась с проката и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее Трусова выразила мнение, что её переход от Тутберидзе к Плющенко был правильным.