Самодурова из-за простуды снялась с контрольных прокатов сборной России

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова из-за простуды была вынуждена сняться с произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.
Самодурова из-за простуды снялась с контрольных прокатов сборной России
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

На прокате короткой программы Самодурова выступала с температурой, однако откатать произвольную программу спортсменка не смогла из-за плохого самочувствия.

С произвольной программой выступят лишь пять фигуристок: Александра Трусова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Евгения Медведева.

Также снялась с проката и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная.

Ранее Трусова выразила мнение, что её переход от Тутберидзе к Плющенко был правильным.

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