Загорски и Гурейро оценили своё выступление на контрольных прокатах

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Танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро положительно оценивает собственное выступление на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые проходят в Москве.
Загорски и Гурейро оценили своё выступление на контрольных прокатах
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Прокатов было мало после болезней и прочего. Но мы выполнили и даже перевыполнили план, так отметили тренеры. Были шероховатости, но специалисты говорят, что мы выросли как пара. Все рады тому, как мы накатали программу. Удалось подойти к ней с новым взглядом. Поставим новую программу, но ещё будем смотреть, показывать ли её в новом сезоне», — сказал Гурейро после проката.

Тиффани Загорски, в свою очередь, проккоментирвала смену имиджа.

«Когда все пары вместе, это всегда приятнее, веселее. Цвет волос? Мой образ на льду — рыжий, потому я решила его вернуть», — сказала Загорски.

Танцевальный дуэт откатал свою прошлогоднюю программу под названием «Лара Крофт».

Ранее сообщалось, что фигуристка Загорски переболела коронавирусом.

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