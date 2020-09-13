Жулин: Косторная снялась с контрольных прокатов, чтобы не показывать себя в непристойном виде

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение Алёны Косторной сняться с произвольной программы контрольных прокатов сборной России, которые проходят в Москве.
Жулин: Косторная снялась с контрольных прокатов, чтобы не показывать себя в непристойном виде
  • Reuters

«Было видно по короткой программе, что Алёна не совсем в форме. Потому, видимо, Косторная и снялась, чтобы не показывать себя в непристойном виде», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Также двукратный олимпийский чемпион оценил высказывания Косторной в адрес её бывшего тренера Этери Тутберидзе.

«Что касается её заявления по Тутберидзе, то, на мой взгляд, лучше доказывать на льду, чем языком», — добавил Жулин.

31 июля Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и стала тренироваться под руководством Евгения Плющенко. Впоследствии фигуристка заявила, что ей не нравилась произвольная программа, поставленная у предыдущей наставницы, а также посты в соцсетях, которые команда Тутберидзе публиковала после ухода спортсменки.

Ранее Плющенко объяснил снятие Косторной с контрольных прокатов сборной России.

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