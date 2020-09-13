Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ

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«Даллас Старз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в четвёртом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 2:1.

Сначала в составе «Голден Найтс» шайбу забросил Алек Мартинес. Затем «Старз» ответил голами Джо Павелски и Джейми Бенна. Кроме того, результативной передачей отметился российский нападающий Александр Радулов.

Голкипер «Далласа» россиянин Антон Худобин отразил 32 броска из 33.

Таким образом, «Даллас» увеличил своё преимущество в серии — 3:1.

Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.

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