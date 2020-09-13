Передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Вегас» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 2:1.
Сначала в составе «Голден Найтс» шайбу забросил Алек Мартинес. Затем «Старз» ответил голами Джо Павелски и Джейми Бенна. Кроме того, результативной передачей отметился российский нападающий Александр Радулов.
Голкипер «Далласа» россиянин Антон Худобин отразил 32 броска из 33.
Таким образом, «Даллас» увеличил своё преимущество в серии — 3:1.
Ранее сообщалось, что гол Михаила Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ.