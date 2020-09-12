Гол Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Нью-Йорка.
В составе «Айлендерс» отличились Кэл Клаттербак, Адам Пелеч, Энтони Бовиллье, Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо. У «Тампы» шайбы забросили Михаил Сергачёв, Ондржей Палат и Тайлер Джонсон. Также результативной передачей отметился Никита Кучеров.
Таким образом, «Нью-Йорк» сократил отставание в серии — 1:2.
Ранее сообщалось, что драфт НХЛ 2020 года пройдёт 6—7 октября.