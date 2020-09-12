Гол Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Нью-Йорка.

В составе «Айлендерс» отличились Кэл Клаттербак, Адам Пелеч, Энтони Бовиллье, Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо. У «Тампы» шайбы забросили Михаил Сергачёв, Ондржей Палат и Тайлер Джонсон. Также результативной передачей отметился Никита Кучеров.

Таким образом, «Нью-Йорк» сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что драфт НХЛ 2020 года пройдёт 6—7 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить