Гол Сергачёва не спас «Тампу» от проигрыша «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу команды из Нью-Йорка.

В составе «Айлендерс» отличились Кэл Клаттербак, Адам Пелеч, Энтони Бовиллье, Брок Нельсон и Жан-Габриэль Пажо. У «Тампы» шайбы забросили Михаил Сергачёв, Ондржей Палат и Тайлер Джонсон. Также результативной передачей отметился Никита Кучеров.

Таким образом, «Нью-Йорк» сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что драфт НХЛ 2020 года пройдёт 6—7 октября.