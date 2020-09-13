Клопп о матче с «Лидсом»: настоящее шоу, и я остался доволен

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лидс Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Клопп о матче с «Лидсом»: настоящее шоу, и я остался доволен
  • Reuters

«Какая игра! Какой соперник! Какое выступление от обеих команд! Настоящее шоу, и я остался доволен. Нечасто увидишь так много голов в одном матче. Нам есть куда расти, что касается игры в обороне, но это и не удивляет в начале чемпионата. Соперник вынудил нас совершать ошибки. Мы можем играть лучше, мы будем играть лучше, но мне понравилось многое в матче с такой страстной и хорошо организованной командой, как «Лидс», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Он отметил, что «Ливерпуль» мог победить и с более крупным счётом.

«Мы использовали свои умения для того, чтобы создать им проблемы. Мы умело использовали стандартные положения, и я этим доволен. Футбол — это вам не езда на велосипеде. Что-то можно растерять за время предсезонной подготовки, и понадобится время, чтобы все отладить», — добавил немецкий специалист.

«Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Лидс» со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Марсело Бьелса заявил, что «Лидс»не позволил «Ливерпулю» играть так, как он обычно это делает.

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