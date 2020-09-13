Наставник «Лидса»: мы не позволили «Ливерпулю» играть так, как он обычно это делает

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Главный тренер «Лидс Юнайтдед» Марсело Бьелса прокомментировал поражение от «Ливерпуля» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Наставник «Лидса»: мы не позволили «Ливерпулю» играть так, как он обычно это делает
  • Reuters

«Это просто поражение. Нам было сложно нейтрализовать «Ливерпуль», он постарался этого добиться. Особенно во втором тайм. Но мы также не позволили «Ливерпулю» играть так, как он обычно это делает, мы приложили для этого значительные усилия. На протяжении длительных отрезков матча нам удавалось играть с соперником на равных», — приводит слова Бьелсы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» обыграть «Лидс» в первом туре АПЛ.

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