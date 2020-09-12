В «Урале» заявили, что перед командой стоит задача выхода в еврокубки

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Глава совета директоров екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Дмитрий Пумпянский рассказал о задачах команды на сезон.
В «Урале» заявили, что перед командой стоит задача выхода в еврокубки
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«Стоит задача — играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путём случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков», — цитирует Пумпянского пресс-служба «Урала».

По его словам, уже создан комитет по развитию клуба, который будет отвечать за работу с болельщиками и СМИ. Кроме того, он выразил надежду, что в скором времени изменения в клубе дадут результат.

«Нынешние футбольные амбиции не соответствуют месту, которое занимает Екатеринбург на карте России. Город достоин клуба более высокого уровня. Поэтому я здесь, поэтому мы обсуждаем развитие клуба. Поэтому и говорю о создании попечительского совета, об инвесторах», — добавил Пумпянский. 

После шести туров Российской премьер-лиги «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков. 

Ранее сообщалось, что футболист «Урала» Эрик Бикфалви подарил автомобиль одной из больниц Екатеринбурга.

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