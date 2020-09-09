Футболист «Урала» Бикфалви подарил автомобиль одной из больниц Екатеринбурга
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. Бикфалви стал автором одного из самых красивых мячей прошлого сезона, получив за это денежный приз от спонсора клуба. Эти деньги Эрик решил направить на благотворительность и приобрёл автомобиль для врачей.
Екатеринбургская больница №3 в течение пяти месяцев боролась за выздоровление пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Два стационара, специализирующиеся на реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов, были перепрофилированы для оказания медицинской помощи тяжёлым пациентам с COVID-19.
Ранее агент Мирзова рассказал, когда его клиент примет решение насчёт перехода в «Урал».