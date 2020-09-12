Глейхенгауз прокомментировал снятие Загитовой с контрольных прокатов

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, высказался о снятии олимпийской чемпионки Алины Загитовой с контрольных прокатов сборной России.

«Алина нам уже как семья. И даже если в каких-то моментах я с ней не согласен, то всё равно всегда буду на её стороне, буду её поддерживать. Наверное, я всё-таки ближе к фанатам, которые Алину ждут, и я тоже хочу, чтобы она выступала, каталась. И я до сих пор считаю, что она это может, просто она должна сама этого хотеть», — цитирует Глейхенгауза сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Приостановившая спортивную карьеру Загитова, несмотря на это, вошла в состав сборной России, но отказалась от выступления на контрольных прокатах национальной команды, которые пройдут 12—13 сентября в Москве.

Ранее Мария Бутырская прокомментировала призыв вывести Загитову из состава сборной России из-за её снятия с контрольных прокатов.