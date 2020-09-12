Чудинов рассказал, когда планирует провести следующий поединок

Российский боксёр Фёдор Чудинов заявил, что намерен провести как минимум ещё один бой до конца года.

«Сейчас я ничего не планирую, потому что для этого есть моя команда. Сейчас дней десять отдохну, а потом вернусь во Владикавказ и буду готовиться к следующим поединкам. До Нового года я точно ещё один бой проведу», — цитирует Чудинова РИА Новости.

11 сентября Чудинов техническим нокаутом одолел британца Умара Садика. Всего на счету 32-летнего Чудинова 23 победы и два поражения на профессиональном ринге.

Ранее Чудинов выразил мнение, что мог лучше выступить в бою с Садиком.