Чудинов считает, что мог лучше выступить в бою с Садиком

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Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал свою победу над британцем Умаром Садиком.
Чудинов считает, что мог лучше выступить в бою с Садиком
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Боем доволен, но не до конца. Мог выступить лучше: мог бы лучше защищаться и эффективнее атаковать. Всегда хочется чего-то лучшего. Но главное — поединок завершился успешно», — цитирует Чудинова РИА Новости.

По его словам, он выполнил задачу, проведя на ринге почти полные 12 раундов и при этом не устав.

«А в 12-м раунде был финальный аккорд. Да, эти переносы поединков сказывались, потому что была постоянная смена соперников», — добавил Чудинов.

Всего на счету 32-летнего Чудинова 23 победы и два поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Чудинов досрочно победил Садика и защитил титул WBA Gold во втором среднем весе.

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