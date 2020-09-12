Чудинов считает, что мог лучше выступить в бою с Садиком

Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал свою победу над британцем Умаром Садиком.

«Боем доволен, но не до конца. Мог выступить лучше: мог бы лучше защищаться и эффективнее атаковать. Всегда хочется чего-то лучшего. Но главное — поединок завершился успешно», — цитирует Чудинова РИА Новости.

По его словам, он выполнил задачу, проведя на ринге почти полные 12 раундов и при этом не устав.

«А в 12-м раунде был финальный аккорд. Да, эти переносы поединков сказывались, потому что была постоянная смена соперников», — добавил Чудинов.

Всего на счету 32-летнего Чудинова 23 победы и два поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Чудинов досрочно победил Садика и защитил титул WBA Gold во втором среднем весе.