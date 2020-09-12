Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на третье место в истории клуба по количеству очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли.
Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по очкам в одном плей-офф НХЛ
  • Reuters

В третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:5) россиянин отметился результативной передачей. Таким образом, он набрал уже 23 очка в текущем плей-офф, что является третьим результатом клуба в истории. При этом он его делит с Тайлером Джонсоном (2014/2015) и Брейденом Пойнтом (2019/2020).

На втором месте по очками за один розыгрыш Кубка Стэнли находится Мартен Сен-Луи (24 балла в сезоне-2003/2004). Рекордсменом является Брэд Ричардс (26, сезон-2003/2004).

Ранее сообщалось, что Кучеров спровоцировал потасовку в матче НХЛ, ударив соперника клюшкой.

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